Salvamont Brasov: Zece sfaturi esentiale in cazul unei intalniri cu un animal salbatic

Salvamont Brasov ofera turistilor zece sfaturi pentru situatiile in care se intalnesc cu un animal salbatic.Salvamont Brasov le ofera turistilor zece sfaturi pentru situatiile in care acestia s-ar intalni cu animale salbatice, in timpul unei drumetii montane.Intre cele aece sfaturi sunt si acelea de a nu pleca singuri in drumetie pe munte, a face zgomot pentru a-si anunta prezenta, a nu se apropia de animale si de a-si pastra calmul.Zece sfaturi esentiale de la SPJ ... citește toată știrea