Salvamontistii brasoveni, prezenti la Conferinta Europeana a Salvatorilor pe Partiile de Schi si Offpiste. 180 de specialisti din 16 tari, la Sinaia

Salvamontistii brasoveni participa la Conferinta Europeana a Salvatorilor pe Partiile de Schi, un eveniment de anvergura in Romania.Distribuie daca iti place!Conferinta Europeana a Salvatorilor pe Partiile de Schi ce se desfasoara in Europa, este in plina desfasurare la Sinaia, participand sute de delegati din zeci de tari.Luni a avut loc deschiderea oficiala a Conferintei Europene a Salvatorilor pe Partiile de Schi si Offpiste, eveniment care reuneste in Romania specialisti ... citește toată știrea