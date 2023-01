Salvamontistii din Brasov au salvat peste 600 de persoane, in 2022

In cursul anului 2022, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 589 de cazuri, in cursul carora au fost salvate 613 persoane accidentate, ratacite sau care au ramas blocate in zona montana.Aceste persoane au fost evaluate din punct de vedere medical, li s-a acordat primul ajutor, au fost imobilizate, monitorizate si transportate sau insotite/asistate, dupa caz.Dintre persoanele accidentate, 176 au fost transferate ... citeste toata stirea