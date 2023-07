Salvamontistii afirma ca, in ultimele 24 de ore, au fost solicitati sa intervina la un numar ingrijorator de mare de evenimente montane, fiind inregistrate 30 de apeluri pentru interventia de urgenta. Astfel, au fost salvate 39 de persoane, iar o alta a fost declarata decedata, in pofida eforturilor pentru a o salva."Zi de foc pentru salvamontistii din intreaga tara solicitati sa intervina la un numar ingrijorator de mare de evenimente montane. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National ... citeste toata stirea