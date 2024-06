Salvamontul Consiliului Judetean Brasov ar putea scapa de restructurare

Consilierii judeteni brasoveni vor decide in sedinta de plen de azi, 13 iunie, daca Serviciul Serviciului Public Judetean Salvamont - Salvaspeo (aflat in subordinea Consiliului Judetean Brasov) intra sau nu in reorganizare, pentru a se reduce cheltuielile bugetare. Propunerea executivului Consiliului Judetean Brasov este ca serviciul sa functioneze, in continuare, ca si pana acum, insa decizia finala va apartine deliberativului.Discutiile privind reorganizarea serviciilor salvamont si ... citește toată știrea