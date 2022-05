Salvarea care a parcurs distanta pana la Luna si inapoi. Distanta uriasa din bordul unei autosanitare de la Brasov

O autosanitara din Brasov, de la punctul de lucru din Fagaras, a parcurs distanta de la Pamant la Luna si inapoi, iar acum a intrat in service. Soferul a primit, pana la revenirea celei vechi, o alta masina, care are la bord 650.000 de kilometri Pana la Luna (care-i de "doar" 384.400 km) si inapoi ar fi putut merge o ambulanta la cati kilometri a parcurs de cand salveaza vieti in judetul Brasov. Autospeciala de la punctul de lucru Fagaras a circulat pe drumurile nu foarte bune din judet nu mai ... citeste toata stirea