Duminica, 19 noiembrie, doi voluntari ai Serviciului Public Judetean Salvamont - Salvaspeo (SPJSS) Brasov au participat la un exercitiu regional de salvari din pestera, in muntii Padurea Craiului, in judetul Bihor. Acestia au actionat in avenul Berni, pentru evacuarea victimei pe o verticala, un plan inclinat si o tiroliana. Peste 90 de salvatori speologi au fost impartiti in doua echipe, care au actionat in avenul Dorina (100 metri adancime), din apropierea satului Zece Hotare, judetul Bihor ... citeste toata stirea