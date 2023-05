Aproape un sfert dintre copiii romani care au acum varste intre 0-17 ani impliniti au avut sau au un parinte plecat la munca in strainatate, arata datele unui studiu national complex realizat de Organizatia Salvati Copiii Romania.Italia (21%), Spania (17%) si Austria (12%) sunt primele trei destinatii de migratie pentru munca in cazul femeilor; in cazul barbatilor, acestea sunt Germania (24%), Italia (22%) si Marea Britanie (14%).Aproape o treime dintre copiii care au fost intrebati (31%) ... citeste toata stirea