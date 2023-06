In Romania rata mortalitatii infantile este una dintre cele mai mari la nivel european.Accesul viitoarelor mame la servicii de preventie este limitat, inechitabil si neuniform din punct de vedere al calitatii serviciilor. In 2019, 27% din femeile gravide nu au beneficiat de niciun consult pe parcursul sarcinii, in conditiile in care doar 47% din localitati au suficienti medici de familie si 328 de comune nu au medic de familie.Distributia unitatilor medicale si a medicilor in Romania este ... citeste toata stirea