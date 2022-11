Salvati Copiii: 8 din 10 mame si gravide sub 18 ani nu merg la scoala

Mai mult de opt din 10 mame si gravide cu varsta sub 18 ani nu mai merg la scoala, iar patru din 10 gravide si mame minore nu acceseaza alte servicii medicale, cu exceptia medicinii de familie, pe durata sarcinii, potrivit datelor unei analize a situatiei mamelor si gravidelor sub 18 ani din Romania, realizata de Organizatia Salvati Copiii.Totodata, doua din 10 mame minore au mai mult de un copil, iar 32% dintre acestea afirma ca mama lor era minora cand le-a nascut. In anul 2021, potrivit ... citeste toata stirea