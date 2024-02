Salvati Copiii catre guvernanti: Nu-i mai lasati sa asocieze sportul cu jocurile de noroc

Foto: JOACA, NU JOCURI: Lant viu, ieri, la Parlament si la cateva sali de jocuri.Expunerea continua a copiilor si tinerilor la mesaje de promovare a jocurilor de noroc le poate afecta sanatatea mentala si dezvoltarea cognitiva. De aceea, organizatia Salvati Copiii propune introducerea in proiectul de Lege privind publicitatea jocurilor de noroc a unui articol care solicita in mod explicit interdictia totala a oricarei forme de publicitate: inclusiv online, audiovizuala, in presa scrisa, in ... citește toată știrea