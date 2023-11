Datele Salvati Copiii arata ca unu din sapte copii din Romania are unul sau ambii parinti plecati la munca in strainatate. In Regiunea Centru raportul este de 1 din 20 de copii, iar aproape 40% sunt din Brasov si Mures, arataUnu din sapte copii din Romania are unul sau ambii parinti plecati la munca in strainatate, conform celui mai recent studiu realizat de Salvati Copiii.In ceea ce priveste Regiunea Centru, procentul este mai mic, unul din douazeci de copii avand parintii plecati la munca ... citeste toata stirea