Numai pe parcursul anului anului 2022, in cadrul liniei esc_ABUZ, ce vizeaza raportarea continutului daunator (ilegal si legal) pentru copii si tineri in mediul online, au fost primite 8.816 astfel de raportari, din care 68% (6.029) ilustrau imagini cu abuz sexul asupra copiilor.(CSAM) sau materiale cu minori in ipostaze sexualizate, iar 89% (5.077) dintre ele reprezentand materiale generate chiar de catre minori (CSAM). Organizatia Salvati Copiii Romania lanseaza campania * Povestea unui ... citeste toata stirea