Salvati Copiii extinde programul de educatie remediala si redeschide "gradinitele estivale"

Organizatia Salvati Copiii Romania anunta extinderea programului de educatie remediala estivala pentru copiii vulnerabili si deschiderea gradinitelor estivale, ajunse la cea de-a 25-a editie. Astfel, vor fi organizate activitati estivale pentru 2.500 de copii, dintre care 385 de prescolari si 2.115 elevi, din 20 de judete plus Bucuresti. Printre acestea se afla si Brasovul. De asemenea, la Brasov si in alte 7 judete, plus Bucuresti, vor participa la activitatile educative si de socializare si ... citeste toata stirea