In 54,7% dintre scolile unde invata si elevi cu cerinte educationale speciale (CES) consilierul scolar vine doar saptamanal/ocazional, in vreme ce 44,3% beneficiaza de serviciile unui consilier scolar permanent, arata un sondaj realizat de Organizatia Salvati Copiii.Potrivit unui comunicat sondajul a fost realizat in perioada 1-14 noiembrie 2022 in randul a 192 de respondenti, ... citeste toata stirea