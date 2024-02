"Salvati Copiii": Institutiile, obligate sa aiba un Cod de Conduita clar care sa condamne abuzul asupra copiilor

Numarul parintilor care afirma ca fiul/fiica lor a fost victima a abuzului sexual a crescut de 6 ori in ultimul deceniu, arata un studiu realizat de Organizatia Salvati Copiii. Studiul a fost facut in 2021 si, potrivit acestuia, aproximativ 3% dintre parinti afirma ca in ultimul an, copilul lor a fost victima a abuzului sexual, iar 2,9% dintre adolescenti au declarat ca au fost obligati sa intretina relatii sexuale impotriva vointei lor. In majoritatea cazurilor, victime ale abuzului sexual ... citește toată știrea