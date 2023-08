Mai putin de jumatate (48%) dintre parintii care lucreaza in alte tari vin in vacanta de vara in Romania, in timp ce 36% dintre parinti nu pot veni, iar 15% nu erau inca decisi cu privire la venirea in tara, arata datele unui sondaj realizat de Salvati Copiii Romania in randul beneficiarilor programului dedicat copiilor cu parintii plecati din tara. Principalele tari in care lucreaza mamele sunt Italia (21%), Spania (17%) si Austria (12%), iar Germania (24%), Italia (22%) si Marea Britanie ... citeste toata stirea