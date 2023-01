Salvati Copiii: Numarul cazurilor de bullying din scoli a crescut cu aproape o treime in Romania

Conform datelor oficiale, in sistemul de educatie a fost inregistrata o crestere cu aproape o treime a situatiilor de bullying sesizate, in anul scolar 2021-2022, prin comparatie cu anul scolar anterior (10.971 de situatii de bullying constatate, fata de 7.715).In realitate insa, fenomenul este mult mai grav: analiza recenta a Organizatiei Salvati Copiii (finalul anului 2022) arata ca bullying-ul in scoala ori in clasa si perpetuarea lui in mediul online afecteaza emotional, an de an, sute de ... citeste toata stirea