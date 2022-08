Salvati copiii Romania: ,,82% dintre elevi au asistat in calitate de martori la situatii de bullying in scoala in care invata"

Amenintarea cu violenta fizica, umilirea, raspandirea de zvonuri cu caracter denigrator, excluderea din grup sunt situatii cu care copiii se confrunta frecvent in scolile din Romania. Datele centralizate de Salvati Copiii Romania in urma consultarii online a copiilor (iunie 2022) arata ca 82% dintre elevi au asistat in calitate de martori la situatii de bullying in scoala in care invata, 73% in clasa in care invata, iar in grupul de prieteni 45%. Impactul psiho-emotional este cu atat mai ... citeste toata stirea