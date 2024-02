"Salvator din pasiune": ISU Brasov a inceput cursurile programului de voluntariat

Programul "Salvator din pasiune" derulat de ISU Brasov a ajuns la seria a XIX-a.O noua serie de voluntari a inceput la Brasov cursurile programului de voluntariat "Salvator din pasiune".La cursul introductiv din aceasta saptamana participa seria XIX de voluntari care, in continuare, va parcurge programe de instruire constand in notiuni de baza in domeniul situatiilor de urgenta, cursuri de prim ajutor, cursuri de pregatire pentru interventia in situatii de urgenta (stingere incendii, ... citește toată știrea