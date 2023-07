Pompierii voluntari din Rasnov sunt printre cei mai buni din tara. O dovedesc cu fiecare interventie la care sunt solicitati, dar si cu prilejul concursurilor de profil organizate an de an. Si in 2023, echipa Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Rasnov s-a calificat in faza nationala a concursului de abilitati dedicata salvatorilor voluntari.Mai intai, pe 13 iunie, a castigat faza judeteana, la care au luat parte cinci echipe. Salvatorii rasnoveni s-au impus la toate cele trei ... citeste toata stirea