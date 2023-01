Samaritenii de la Jandarmerie

Inaintea SMURD-ului, la un accident intre Dragus si SambataSergiu si Dragos, jandarmi montani din cadrul Postul Montan Sambata, aflati in patrulare pe drumul judetean care uneste localitatile Dragus si Sambata, au observat duminica, 8 ianuarie, doi barbati in apropierea unui autoturism iesit in afara carosabilului."Colegii nostri si-au dat seama ca barbatii sunt implicati intr-un accident rutier si ca au nevoie de ajutor si au oprit degraba pentru a le oferi sprijin", a transmis plutonier ... citeste toata stirea