Prima sambata din Post in care se face parastas pentru morti este cea a lui Teodor, cunoscuta si sub numele de "Sambata colivelor". Este vorba despre Sfantul Mare Mucenic Teodor Tiron, cel de la care s-a transmis pana azi obiceiul de a se face si imparti coliva.La un moment dat, imparatul Iulian Apostatul a poruncit sa se stropeasca cu sangele animalelor sacrificate pentru idoli toate produsele din piata cetatii, pentru a intina Postul Mare al crestinilor. Atunci, i-a aparut in vis