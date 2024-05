Sambata de Sus, comuna de poveste, dar si cu realizari. Interviu cu primarul PNL, Nicolae Morariu

Comuna Sambata de Sus si-a schimbat total fata in ultimii patru ani. Un turist care trece prin comuna este impresionat de curatenia locului, de amenajarea si infrumusetarea strazilor. Primarul comunei, Nicolae Morariu, PNL, se afla la primul mandat, cetatenii acordandu-i increderea si votul la alegerile locale din 2020. La patru ani distanta, edilul comunei aduce in fata satenilor bilantul activitatii sale din fotoliul de primar, sustinut de aparatul de specialitate din primarie. Am stat de ... citește toată știrea