Primaria Sambata de Sus a obtinut finantare nerambursabila, prin PNRR, pentru achizitionarea si montarea a doua statii pentru incarcarea masinilor electrice."Proiectul *Achizitii de statii de reincarcare vehicule electrice in comuna Sambata de Sus*, in valoare de 292.900,65 lei, a fost aprobat in cadrul PNRR pe componenta locala ... citeste toata stirea