Sambata mortilor, dar si a celor 40 de mucenici

Data la care se praznuiesc mosii de iarna in 2024 a fost stabilita de catre Biserica Ortodoxa pentru ziua de 9 martie, cand sunt cinstiti cei 40 de martiri crestini si se pregatesc mucenicii. Dupa aceasta sarbatoare in popor se spune ca vin zilele mosilor care vor aduce vremuri bune si caldura primaverii.Anul acesta, sambata mortilor coincide cu sarbatoarea celor 40 de mucenici si se tin sambata, inainte de a intra in Postul cel mare al Pastelui. Duminica, 10 martie, se lasa sec de carne, ... citește toată știrea