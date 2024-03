Sambata noapte dam ceasul inainte. Romania trece la ora de vara

Sambata, 30 martie, spre duminica, 31 martie, Romania trece la ora de vara. Astfel, in ultima zi a lunii martie, ceasurile vor fi date inainte cu o ora, ora 3:00 devenind ora 4:00. Trecerea la ora de vara 2024 este la cateva zile dupa echinoctiul de primavara.Romania a aderat la ora de vara pentru prima data in anul 1932. Intre anii 1943 si 1979, practica schimbarii orei a fost suspendata. In anul 1997, Romania a intrat in randul celorlalte tari europene care aderau la ora de vara in ultima ... citește toată știrea