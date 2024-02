Sambata, se ia lacatul de pe "La iepure"

Asteptat de mai mult timp, noul parc de agrement amenajat in zona "La Iepure" din Brasov se va deschide pentru public incepand de sambata, 2 martie. Anuntul a fost facut de catre primarul Allen Coliban, care a adaugat faptul ca vor fi deschise toate functiunile, inclusiv pistele de pumptrack si poligonul pentru micutii ciclisti, iar in plus, vor fi disponibile si 40 de biciclete pentru inchiriere.Zona a fost amenajata cu alei pietonale, piste de biciclete, un pavilion administrativ, o ... citește toată știrea