Circulatia pe drumul spre Poiana Brasov va fi inchisa sambata si duminica, 14 - 15 octombrie, pentru desfasurarea "Trofeului Audi Brasov", ultima etapa in cadrul Campionatului National de Viteza in Coasta.Astfel, potrivit anuntului Primariei Brasov, incepand de vineri, ora 10.00, va fi restrictionat accesul pe artera de circulatie dintre Cinema Astra si Cercul Militar, precum si in parcarea de la Biblioteca Judeteana.Pe Drumul Poienii, sambata, 14 octombrie, circulatia va fi inchisa intre