Sambata si duminica, in Piata Star: "Produs romanesc - Bun pentru tine, bine pentru fiecare"

Brasovenii amatori de produse agricole romanesti vor avea ocazia, in perioada 8 - 9 octombrie, in Piata Star, intre orele 9.30 si 17.00, sa cumpere marfa romaneasca, direct de la producatori. In cele doua zile, in piata amintita se va desfasura "Targul de toamna", la care si-au anuntat prezenta 35 de producatori, iar oamenii pot cumpara fructe, legume, branzeturi, sucuri naturale, muraturi sau produse apicole.Evenimentul este organizat de Serviciul Public Administrare Piete al Primariei ... citeste toata stirea