Sambata, timp de o ora, in centrul Brasovului se sting luminile

Municipiul Brasov se alatura, pentru al paisprezecelea an, celor peste 8.000 de orase din intreaga lume care vor participa la Earth Hour - cel mai mare eveniment international care atrage atentia asupra schimbarilor climatice, prin oprirea luminilor timp de o ora. Din 2011, Earth Hour a intrat in etapa "Mai mult decat o ora pentru planeta" (Beyond the Hour), in care oamenii de pretutindeni sunt indemnati nu numai sa stinga lumina pentru o ora, ci si sa se angajeze in actiuni de mediu in fiecare ... citeste toata stirea