Incepand de sambata, 6 mai, brasovenii vor avea la dispozitie piete volante, din care se vor putea aproviziona cu legume si fructe romanesti. Prima piata volanta va fi deschisa in 6 mai, in cartierul Valea Cetatii, apoi in fiecare zi de sambata se va muta in alte zone ale orasului. In sezonul agricol (mai-octombrie), programul de functionare va intre orele 9.00-16.00. In fiecare piata volanta, vor exista cate 15 spatii de vanzare, formate din tarabe si corturi.Deocamdata, aceste piete au un ... citeste toata stirea