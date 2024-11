"Sanatatea, domeniu prioritar" - O Romanie sanatoasa inseamna o Romanie puternica

Calea sigura pentru o Romanie puternica inseamna o Romanie sanatoasa. Egalitatea de sanse la sanatate pentru toti romanii se poate realiza prin servicii medicale cat mai aproape de oameni. Ne dorim sa asiguram accesul facil si sigur la toate tipurile de servicii medicale si medicamente de buna calitate, pentru fiecare cetatean, inclusiv in situatii de criza.In asistenta medicala spitaliceasca Partidul Social Democrat isi propune, in urmatorii 4 ani, investitii in valoare de 33 de miliarde de ... citește toată știrea