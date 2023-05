Locuitorii din Holbav, beneficiaza, in weekend, de controale medicale gratuite pentru boli de inima si diabet, in cadrul caravanei "Sanatatea vine la tine".In perioada 27-28 mai, locuitorii din Holbav, jud. Brasov vor beneficia de controale medicale gratuite in cadrul celei de-a doua editii a caravanei "Sanatatea vine la tine", un proiect al Aliantei Pacientilor Cronici din Romania (APCR).Echipe formate din medici specialisti, medici rezidenti, asistente medicale si elevi la scoli sanitare ... citeste toata stirea