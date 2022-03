Guvernul a anuntat vineri noi sanctiuni aplicate benzinariilor in urma cresterilor nejustificate ale preturilor la carburanti. ANAF a aplicat 6 sanctiuni in valoare de 140.000 de lei, IGSU a aplicat benzinariilor amenzi de 750.000 de lei, in timp ce sanctiunile aplicate de ANPC au ajuns pana acum la nivelul de 950.000 de lei.Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului, a anuntat vineri la finalul sedintei de Guvern, ... citeste toata stirea