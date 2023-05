Anuntat inca din anul 2014, in perioada in care viceprimar al Brasovului era Adrian Atomei, proiectul saniei de vara din Poiana Brasov este si acum in etapa birocratica. Astfel, zilele trecute, Primaria Brasov a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov dosarul necesar obtinerii acordului din partea acestei institutii. Ulterior, pentru a putea incepe lucrarile, va fi nevoie de avize si acorduri de la alte institutii, dar si de organizarea licitatiei de lucrariConform documentatiei ... citeste toata stirea