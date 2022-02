Sanpetrenii incep sa dezbata daca nu este mai bine sa devina Sanpetrul cartier al Brasovului

Nemultumirea locuitorilor din Sanpetru incepe sa refuleze in spatiul public. Oamenii sunt dezamagiti ca, dupa mai multe mandate in fruntea Primariei a unui liberal, si schimbarea puterii cu un reprezentant al USR, lucrurile nu par sa se schimbe in mai bine. Ba dimpotriva.Oamenii se plang ca localitatea lor a ajuns sa fie mai subdezvoltata din jurul Brasovului. Spun ca este inadmisibil sa traiasca in conditii de Ev Mediu. In acest sens, a fost lansat pe Facebook un sondaj, unde o parte foarte ... citeste toata stirea