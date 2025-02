Sanpetru: Campus educational de 5,49 hectare

Primaria Sanpetru a pus in dezbatere publica in vederea avizarii apoi de catre Consiliul Local Planul Urbanistic Zonal aferent amenajarii unui campus educational in centrul comunei, pe o suprafata de 5,49 hectare. Acesta ar urma sa asigure toate functiunile educationale necesare unei comunitati aflata in plina dezvoltare si explozie demografica: scoala, gradinita, cresa, sala de sport, centru cultural, locuri de joac etc."Dupa cum v-am informat, pe terenul viitorului Campus Educational am ... citește toată știrea