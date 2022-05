In cursul zilei de marti, 24 mai, politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Feldioara, impreuna cu reprezentanti ai Garzii Forestiere Brasov, au organizat si desfasurat o actiune ce a avut ca scop prevenirea si combaterea delictelor silvice, la o societate de profil situata pe raza localitatii Sanpetru. "In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca societatea in cauza nu detine volumul de 21,167 mc material ... citeste toata stirea