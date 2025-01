Sanpetrul continua sa se extinda. 13 noi blocuri pe Galaxiei

Comuna Sanpetru continua sa fie atractiva din punct de vedere al investitiilor imobiliare, iar noi proiecte apar la orizont. Astfel, dezvoltatorul Sanpetru Residence are in plan constructia unor noi imobile, in prezent fiind in curs de avizare un ansamblu cu 13 imobile in zona strazii Galaxiei. In vederea realizarii constructiilor, compania imobiliara a obtinut din partea Primariei Sanpetru, in primavara, certificatele de urbanism prin care sunt stabilite conditiile pentru derularea proiectului ... citește toată știrea