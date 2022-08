Santier la intrarea in Poiana Marului. DRDP Brasov reabiliteaza un sector din DN 73A

Un sector de drum de aproximativ 3 kilometri, de la intrarea in satul Poiana Marului dinspre Sinca Noua a intrat joi, 11 august in reparatii. Mai exact, pe tronsonul respectiv se reabiliteaza suprafata carosabila prin reciclare in-situ, lucrarile fiind efectuate in regie proprie de Directia Regionala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.AAceste lucrari, au precizat reprezentantii directiei, "completeaza celelalte reparatii efectuate in zona, cum ar fi refacerea stratului de asfalt din ... citeste toata stirea