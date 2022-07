In perioada 21-24 iulie, in Sacele, va avea loc Santilia. Sarbatoarea traditionala a sacelenilor se va desfasura in Poiana Angelescu.Primaria Municipiului Sacele, va invita sa luati parte la Sarbatoarea Mocaneasca "Santilia", intre 21 si 24 iulie 2022.Aceasta sarbatoare, traditionala deja la Sacele reuneste in cele patru zile un numar impresionant de locuitori ai localitatii, dar si o seama de vizitatori atat din Tara Barsei ... citeste toata stirea