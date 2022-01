Saptamana aceasta incepe programarea copiilor de 5 - 11 ani pentru vaccinare

Din 26 ianuarie, in judetul Brasov va incepe vaccinarea copiilor cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani. Vaccinarea se va putea face la 10 centre de vaccinare de pe raza intregului judet."Primele doze vor ajunge in Romania saptamana viitoare. Pentru vaccinare, programarile se vor putea face pe platforma electronica (vaccinare-covid.gov.ro, n.r.), care va fi actualizata in cursul acestei saptamani", a anuntat directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brasov, dr. Claudia Bularca.Copiii cu ... citeste toata stirea