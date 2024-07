Saptamana Comediei ajunge si in strada, de astazi

Incepand de azi, 5 iulie, festivalul Saptamana Comediei deschide noi scene, in centrul orasului Brasov, in Parcul Central Nicolae Titulescu, dar si in Cartier Coresi, unde vor avea loc concerte, spectacole de teatru pentru copii, dar si proiectii de filme pentru toate varstele.Astfel, parcul central Nicolae Titulescu din Brasov devine punctul distractiei in familie, dat fiind ca aici sunt pregatite zeci de activitati amuzante si momente de distractie. Nu lipsesc momentele de magie, acrobatii, ... citește toată știrea