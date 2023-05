Ca in fiecare an, cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, administratia saceleana organizeaza mai multe manifestari dedicate copiilor sub denumirea de "Saptamana copiilor la Sacele".Anul acesta de luni, 29 mai, pana sambata, 2 iunie, vor avea loc campionate de fotbal si handbal interscolare, teatru de papusi si film pentru copii, concurs de talente cu premii in bani si spectacole artistice dedicate copiilor.In data de 1 ... citeste toata stirea