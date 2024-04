Saptamana cu 2 anotimpuri

Dupa temperaturile de 30 de grade Clesius, inregistrate in ultimele zile, in tara noastra, urmeaza "raciri bruste si semnificative", anunta sefa Adiministratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Elena Mateescu a transmis, la Digi24, ca la final de martie au fost raportate "cele mai ridicate valori de cand se fac masuratori in tara noastra". Aceasta se referea la situatia de la sfarsitul lunii, cand temperatura a atins 30 de grade la Giurgiu, 28 de grade in Bucuresti, 26 la Brasov. ... citește toată știrea