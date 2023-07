Saptamana trecuta, pompierii salvatori brasoveni au gestionat 315 interventii in situatii de urgenta, dintre care 8 preventive, de pregatire si de informare a populatiei.De asemenea, in perioada 26 iunie - 2 iulie, echipajele de interventie au actionat pentru stingerea a 3 incendii, dar si 18 alte interventii in sprijinul comunitatilor, cum ar fi deblocarea de persoane sau animale, ... citeste toata stirea