Dupa aproape o luna cu hidrogen sulfurat detectat de autolaboratorul Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Brasov in zona Triaj, saptamana 6 - 12 octombrie a fost una cu aer curat. Mai exact, in raportul de monitorizare a calitatii aerului pentru saptamana trecuta se arata ca in perioada amintita, in Triaj nu au fost inregistrate depasiri ale valorilor medii la 30 de minute pentru hidrogen sulfurat (substanta care genereaza disconfort olfactiv). De altfel, potrivit documentului amintit, nici ...