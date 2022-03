Saptamana Geodeziei Romanesti, la Brasov

Brasovul gazduieste pentru a doua oara Saptamana Geodeziei Romanesti, eveniment care se desfasoara la Aula "Sergiu Chiriacescu" a Universitatii "Transilvania" si reuneste cei mai importanti specialisti din tara.Ramura a matematicii aplicate care se ocupa cu masurarea si reprezentarea suprafetei Pamantului si a campului gravitational in spatial tridimensional si in timp, geodezia este extreme de importanta in toate domeniile constructiilor."Domeniul nostru de activitate ar trebui si trebuie ... citeste toata stirea