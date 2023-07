Saptamana Haferland a ajuns, in acest an, la a XI-a editie si se va desfasura in perioada 3 - 6 august. Tema principala abordata anul acesta este sustenabilitatea. "Suntem convinsi ca vechile comunitati sasesti au un viitor durabil si am vazut deja acest lucru in cele 10 editii anterioare ale festivalului. Traditiile si cultura sasilor sunt elemente care nu trebuie abandonate si care au o contributie esentiala in viata spatiului multicultural transilvanean. Saptamana Haferland cultiva un dialog ... citeste toata stirea